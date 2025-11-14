“اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا” حددت مهلة تسجيل الإعلاميين لتغطية الزيارة

ذكرت اللجنة الإعلامية الخاصة بالزيارة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر إلى لبنان من 30 تشرين الثاني الجاري إلى 2 كانون الأول المقبل، في بيان لها، الجمعة، أنّه “على المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، المحلية والعربية والأجنبية، أن تلتزم بمهلة تسجيل الإعلاميين الراغبين في تغطية الزيارة البابوية، والتي تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري ضمناً، ولن يكون ممكنًا بأي شكل من الأشكال قبول أي طلب اعتماد بعد هذا التاريخ”.

ولفتت اللجنة إلى أنّ “الأماكن المخصصة للإعلاميين في المحطات التي سيزورها قداسة البابا محدودة، ولن يكون بالإمكان استيعاب أعداد كبيرة من الإعلاميين، علماً أنّ المركز الإعلامي في فندق فينيسيا سيكون مجهزًا بالوسائل التقنية المناسبة لمتابعة النقل المباشر لزيارات قداسته مع كل التسهيلات الضرورية”.

ودعت اللجنة “الإعلاميين إلى تفهم الترتيبات التي ستُعتمد في حركة الإعلاميين خلال الزيارة البابوية والمساهمة في إنجاحها”.

وللتذكير، الموقع المعتمد حصراً لتسجيل الإعلاميين هو:

http://www.presidency.gov.lb/media-accreditation-form.html

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام