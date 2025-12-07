البابا لاوون: لبنان لا يزال فسيفساء للعيش معًا

قال البابا لاوون الرابع عشر إن “لبنان لا يزال فسيفساء للعيش معًا، وإصغائي لشهادات كثيرة بهذا الخصوص كان تعزية لي”.

وأضاف البابا في حديث له الأحد: “التقيت خلال زيارتي للبنان أشخاصًا يستقبلون النازحين، ويزورون السجناء ويشاركون الخبز مع المحتاجين، وكان تعزية لي أيضًا رؤية كل هؤلاء الناس في الشارع وهم يحيّونني، وأثر فيَّ لقائي مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت”.

وقال البابا إن “ما حدث في الأيام الماضية في تركيا (التي زارها قبيل زيارته لبنان) ولبنان يعلّمنا أن السلام ممكن، وأن المسيحيين بالحوار مع الرجال والنساء من ديانات وثقافات أخرى قادرون على أن يُسهموا في بنائه”، واعتبر أن “السلام ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام