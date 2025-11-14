مصرف لبنان: فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبلنا

قال “مصرف لبنان” في بيان له الجمعة: “انطلاقًا من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي”.

وأضاف البيان: “تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه”.

وتابع البيان أن “إجراءات الحماية هذه تهدف إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشددًا وإجراءات عناية معزَّزة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين”.

وأشار البيان إلى أنه “سيكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدي إلى إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي”.

وقال البيان: “بناءً عليه، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء”.

كما أصدر مصرف لبنان تعميمًا موجّهًا إلى المؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وتلك التي تقدّم خدمات تحويل الأموال.

ولفت المصرف إلى أن “إدراج أي دولة على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعد مؤشرًا على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، مما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية”.

المصدر: موقع المنار