اضطراب عالمي.. الذهب يرتفع والدولار يهتز بقوة

تشهد أسواق المعادن والطاقة تقلبات قوية، مع صعود الذهب واستقرار النفط فوق مستويات مهمة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية حاسمة وتأثيرات التوترات العالمية على الإمدادات.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وكانت في طريقها لتسجيل ارتفاع أسبوعي، مدعومة بتراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لتقييم احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الثاني، وذلك عقب التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

الدولار على أرضية هشة قبل صدور بيانات أميركية

وكان الدولار الأميركي يتحرك على أرضية متزعزعة يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، بينما يترقب المستثمرون تراكم البيانات الاقتصادية بعد إعادة فتح الحكومة.

تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني يزيد الضغط على صناع القرار

سجّل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عام خلال أكتوبر، في مؤشر يعمق الضغوط على صناع السياسات لإنعاش اقتصاد ضخم يعتمد على التصدير بقيمة 19 تريليون دولار.

ألمانيا تتحرك لخفض أسعار الكهرباء

أقرّ مجلس النواب الألماني، في وقت متأخر من يوم الخميس، مشروعَي قانون يستهدفان خفض أسعار الكهرباء، التي تُعد من بين الأعلى في أوروبا وتشكل عبئًا ثقيلًا على القطاع الصناعي والاقتصاد الأوسع.

النفط يقفز 2% بعد هجوم أوكراني على منشأة روسية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات الجمعة وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات، بعد هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مستودعاً للنفط في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الخام في روسيا.

المصدر: سي ان ان