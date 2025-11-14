بكين تستدعي السفير الياباني: تصريحات تاكايتشي “خطيرة وتمسّ مبدأ الصين الواحدة”

قدّم نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ، احتجاجاً شديد اللهجة للسفير الياباني في بكين كينجي كاناسوجي، على خلفية التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، والتي وصفتها بكين بأنها “خاطئة وخطيرة واستفزازية”.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن نائب الوزير استدعى السفير الياباني في 13 نوفمبر، مبلّغاً إياه رفض بكين القاطع لما اعتبرته “تلويحاً بتدخل عسكري محتمل” من جانب تاكايتشي في القضية التايوانية.

وقال سون وي دونغ إن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية “تتعارض مع القانون الدولي، وتنتهك المعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتمسّ جوهر مبدأ الصين الواحدة”، مؤكداً أنها تمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وإساءة عميقة لمشاعر الشعب الصيني.

وشدد المسؤول الصيني على أن قضية تايوان شأن داخلي صِرف يخصّ الصين وحدها، ولا يقبل أي تدخل خارجي، مضيفاً: “1.4 مليار صيني لن يقبلوا بذلك أبداً”.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد أعرب، خلال محادثاته السابقة مع تاكايتشي، عن أمله بأن تعمل الحكومة اليابانية الجديدة على ترسيخ صورة موضوعية وصحيحة عن الصين، والالتزام بالاتفاقيات القائمة حول الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها تايوان ومسائل التاريخ، بما يحفظ الاستقرار في العلاقات الثنائية.

وتؤكد بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين، وأن الالتزام بمبدأ “الصين الواحدة” يعد شرطاً أساسياً لإقامة أو استمرار العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة.

المصدر: وكالات