آخر الأخبار

قتيل و14 جريحا في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت الطرق اللبنانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عدة حوادث سير أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 14 شخصا بجروح مختلفة.

وأفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري بأنّه “تم التحقيق في 10 حوادث سير في مختلف المناطق اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية”، ما يعكس استمرار المخاطر المرتفعة على الطرقات.

وتُعيد هذه الحصيلة تسليط الضوء على أهمية التقيّد بقواعد المرور، والتشدّد في تطبيق القانون، للحدّ من نزيف الضحايا اليومي على الطرق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام