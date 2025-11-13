نقابیو الجنوب یحیون يوم الشهيد بزيارة للنصب التذكاري للاستشهادي أحمد قصير في صور

بدعوة من ملف النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى في حزب الله، زارت وفود النقابية من محافظة الجنوب النصب التذكاري لفاتح عهد الاستشهاديين في محلة جل البحر في صور.

وتقدم الوفود مسؤول ملف النقابات والعمال في المنطقة وسام طفلا، رئيس اتحاد عمال فلسطين في لبنان غسان بقاعي، مسؤول النقابات في الحزب القومي السوري الاجتماعي في الجنوب حسين كمال الدين، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب قاسم شبلي، ورئيس نقابة معاصر الزيتون والخروب في الجنوب رياض حرب، رئيسة تجمع الموظفين في المستشفيات والمختبرات في الجنوب لينا عطايا، رئيس نقابة صيادي الاسماك في ساحل لبنان الجنوبي رياض عطايا، رئيس نقابة عمال البلديات في الجنوب علي شهاب وممثلين عن التجمعات والقوى النقابية في الاحزاب اللبنانية والفلسطينية وعن تجمع موظفي القطاع العام وتجمعات الصناعيين والتجار واصحاب المحال التجارية وعدد من رؤوساء النقابات العمالية والانتاجية في المنطقة.

وخلال كلمات القوها بعد ان وضعوا اكاليل من الزهر امام النصب التذكاري، أكد النقابيون ان ١١ تشرين الثاني من كل عام هو يوم عزيز لكل لبناني حر وشريف، وهو يوم المفخرة الكبرى في دك مقر الحاكم العسكري الصهيوني في صور، على يد فاتح عهد الاستشهادين الشهيد احمد قصير، واليوم الذي اعلن عنه يوما للشهيد في لبنان.

واعتبروا ان في هذا اليوم يقف شرفاء لبنان واحراره وقفةَ عزٍّ وإجلال، ويكرمون كل عطاءات وتضحيات المجاهدين والشهداء الأبطال الذين قدّموا دماءهم فداءً للوطن، وهو يوم الوفاء لمن حرروا الوطن، وصانوا الأرض والكرامة الوطنية، وجعلوا من تضحياتهم جسراً نحو الحرية والعزّة والسيادة، مطالبين الحكومة اللبنانية بدعم المواطن الجنوبي وتثبيت حضورهم في ارضهم.

المصدر: موقع المنار