الخميس   
   13 11 2025   
   22 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 22:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    لقاءات سياسية وديبلوماسية في بيروت

    الرؤساء عون وبري وسلام يبحثون الملفات الأمنية والاقتصادية وملف الأسرى

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    التحركاتُ الدبلوماسيةُ تتكثّف في بيروت

    التحركاتُ الدبلوماسيةُ تتكثّف في بيروت

    لقاء بين النائب رعد ومستشار رئيس الجمهورية بحث التهديدات الاسرائيلية وحفظ السيادة الوطنية

    لقاء بين النائب رعد ومستشار رئيس الجمهورية بحث التهديدات الاسرائيلية وحفظ السيادة الوطنية

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 13\11\2025

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 13\11\2025