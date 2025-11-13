الحكومة اللبنانية تقرّ مضاعفة التعويض العائلي للقطاع العام 20 مرّة

أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال، مشيراً إلى إعلان وزير المالية ياسين جابر عن مضاعفة التعويض العائلي للموظفين في القطاع العام عشرين مرة، في خطوة تُعد الأكبر من نوعها لتعزيز الوضع الاجتماعي للموظفين.

وأوضح مرقص أنه يجري العمل على صياغة دقيقة لضمان حقوق غير المقيمين من دون مخالفة القانون، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإيجاد آلية تحفظ مصالح هذه الفئة دون أي تناقض مع الإطار التشريعي القائم.

وأضاف أن هناك خشية من أن يصبح تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب متأخراً بسبب قرب انتهاء مهلة التسجيل للمغتربين، ولذلك تم اقتراح السماح للمغتربين بتقديم طلبات التسجيل حتى بعد انقضاء المهلة لتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة نواف سلام الذي استهل الجلسة بالاعلان عن نتائج وخلاصات أولية تتعلق باللجنة المكلفة في ملف اعادة الاعمار، والتي شرحها مفصلا وزير الاعلام بول مرقص واهمها: البدء بترميم الأبنية المتضررة انشائيا وإعطاء أولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا.

المصدر: الوكالة الوطنية