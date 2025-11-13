الرئيس عون: ما يقال عن تقصير للجيش افتراء وخيار التفاوض كفيل بعودة الاستقرار

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون آن كلير لو جاندر، خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، ان “ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لاراضي لبنانية ومواصلة الاعمال العدائية وعدم تطبيق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في تشرين الثاني 2024”.

وقال: “رغم كل ذلك يواصل الجيش اللبناني عمله في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، لا سيما لجهة مصادرة الأسلحة والذخائر والكشف على الانفاق والمستودعات وبسط سلطة الدولة كاملة، تطبيقا لقرار مجلس الامن 1701 وتنفيذا للخطة الأمنية التي وضعتها قيادة الجيش بناء على طلب الحكومة اللبنانية”.

وشدد الرئيس عون على ان “الجيش اللبناني ينفذ بدقة التعليمات المعطاة له خلافا لكل ما تروج له إسرائيل من حملات بهدف النيل من قدرة الجيش ودوره الذي يحظى بدعم جميع اللبنانيين الذين يتابعون بتقدير ما تقوم به وحدات الجيش لتأمين حماية المواطنين الجنوبيين وتوفير السلامة العامة، وقد سقط حتى الان نحو 12 شهيدا في صفوف الجيش خلال تأديته مهامه، وكل ما يقال عن تقصير في عمل الجيش هو محض افتراء”.

وشدد الرئيس عون امام لوجاندر على ان “الدعم المعنوي للجيش لا يكفي لتمكينه من أداء دوره كاملا، بل هو يحتاج الى تجهيزات وآليات عسكرية وهو ما يفترض ان يتوافر من خلال مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية الذي يعمل الرئيس الفرنسي مشكورا على عقده بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، إضافة الى التحضير أيضا لمؤتمر إعادة الاعمار الذي يشكل هو الاخر الحجر الأساس لتمكين الجنوبيين الذين دمرت قراهم ومنازلهم من العودة اليها والصمود”.

ولفت الى ان “إعادة الاعمار لا يمكن ان تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية خصوصا انها باتت تستهدف المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية كما حصل مؤخرا في بلدة بليدا”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه “كيف ان بعض الدول تتبنى ما تروج له إسرائيل من عدم تنفيذ لبنان التزاماته بموجب اتفاق تشرين الثاني 2024، فيما يتجاهل هؤلاء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متواصلة وانتهاك لإرادة المجتمع الدولي، لا سيما إرادة راعيي اتفاق وقف الاعمال العدائية فرنسا والولايات المتحدة الأميركية”.

وإذ أشار الى “الثقة القائمة بين الجيش وأهالي القرى والبلدات جنوب الليطاني”، شدد على “أهمية تعزيز هذه الثقة لان الجيش سوف يتولى بعد سنة من الان وحده المهام الأمنية كاملة، بعد بدء مغادرة القوات الدولية لمنطقة العمليات مع بداية العام 2026”.

وفي هذا الإطار، رحب الرئيس عون بـ”أي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب “اليونيفيل” بالتنسيق مع الجيش الذي سيرتفع عديده مع نهاية هذه السنة الى 10 الاف عسكري، لان مثل هذه المشاركة سوف تؤمن غطاء أوروبيا داعما للجيش الذي سيكثف عمله في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي على رغم الصعوبات والعوائق الجغرافية التي يواجهها العسكريون في عملهم نظرا لطبيعة الأرض الجنوبية وكثافة الاودية والاحراج”.

وذكر الرئيس عون لوجاندر بان “مهام الجيش لا تقتصر على الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بل لديه مهمات كثيرة في ارجاء البلاد كافة، مثل حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات وحماية السلم الأهلي وغيرها من المهام الأمنية الدقيقة”، مجددا تأكيد “أهمية دعم الجيش ليتمكن من القيام بما هو مطلوب منه على مستوى الوطن ككل”.

وردا على استيضاحات لو جاندر، أكد الرئيس عون أن “خيار التفاوض الذي أعلنته منذ أسابيع كفيل بإعادة الاستقرار الى المنطقة الجنوبية وكل لبنان، لان استمرار العدوان لن يؤدي الى نتيجة”.

وكانت لوجاندر نقلت في مستهل الاجتماع الى الرئيس عون، تحيات نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وتأكيده “الاستمرار في مساعدة لبنان والعمل على عقد مؤتمري إعادة الاعمار ودعم الجيش والقوات المسلحة”، وأكدت ان “فرنسا ستعمل من اجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل عمل ” الميكانيزم” وفق الرغبة اللبنانية”.