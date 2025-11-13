فيديوغراف | انتخابات العراق تفرز برلماناً جديداً… وتحالف “الإعمار والتنمية” يتصدر المشهد

شهد العراق انتخابات برلمانية هامة أفرزت مجلساً تشريعياً جديداً، يُوكل إليه في المرحلة المقبلة مهمة اختيار رئيس جديد للحكومة، سيكون مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً.

وفي ما يلي توزيع المقاعد البرلمانية بحسب أبرز التحالفات والكتل السياسية الفائزة:

ائتلاف الإعمار والتنمية (محمد شياع السوداني): 46 مقعداً

دولة القانون (نوري المالكي): 30 مقعداً

حزب تقدم (محمد الحلبوسي): 28 مقعداً

كتلة صادقون (الشيخ قيس الخزعلي): 28 مقعداً

كتلة بدر (هادي العامري): 21 مقعداً

قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم): 18 مقعداً

تحالف العزم (مثنى السامرائي): 17 مقعداً

ائتلاف الأساس العراق (محسن المندلاوي): 8 مقاعد

إشراقة كانون (حيدر محمد كاظم المطيري): 8 مقاعد

حركة حقوق (كتائب حزب الله): 6 مقاعد

تحالف تصميم (أسعد العيداني): 6 مقاعد

المجلس الإسلامي الأعلى (الشيخ همام حمودي): 4 مقاعد

أما توزيع المقاعد النيابية بحسب المكونات والطوائف فجاء كالتالي:

الشيعة: 197 مقعداً

السنة: 67 مقعداً

الأكراد: 56 مقعداً

الأقليات: 9 مقاعد

وتعكس النتائج توازنات سياسية تستدعي تحالفات عريضة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط توقعات بجولات تفاوضية مكثفة لاختيار رئيس الوزراء الجديد وضمان تمثيل مختلف القوى في السلطة التنفيذية.

المصدر: موقع المنار