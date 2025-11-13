الخميس   
   13 11 2025   
   22 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:54
    لبنان

    سلام: لبنان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل حتى عودة الاسرى

      استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نيكولا فون آركس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رأس وفدٍ من اللجنة.

      وعرض الوفد أمام الرئيس سلام نتائج زيارته  لبنان، ولا سيّما إلى الجنوب، وما تخلّلها من معاينات ميدانية، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل اللجنة الدولية على تنفيذها هناك، خصوصًا في مجالات إصلاح شبكات المياه وتعزيز البنى التحتية. وقد شكر الرئيس سلام اللجنة الدولية على جهودها ودورها الإنساني في هذه المرحلة.

      وتناول البحث ملفّ الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، حيث أشار الرئيس سلام الى “ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى وتحديد مصيرهم ومعرفة أماكن احتجازهم والاطمئنان الى ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية”.

      وشدّد الرئيس سلام على أنّ” لبنان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل حتى عودتهم”.

