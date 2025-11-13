السيد فضل الله: لتعزيز لغة الحوار فالوطن لا يُبنى إلا بالوحدة

دعا السيد علي فضل الله إلى “تعزيز لغة الحوار الصادق والشفّاف البعيد عن الأحكام المسبقة والتخوين المتبادل”.

وأوضح في حديث له، الخميس، أن “الحوار يقرّب الإنسان من الحقيقة بفعل التنوع في وجهات النظر”، وأكد أن “من يعمل لمشروع الوحدة لا يجد دائمًا أرضًا خصبة، بل يواجه الكثير من الألغام التي تُزرع لإفشال الجهود الوحدوية، ولذلك علينا ألّا نيأس أو نحبط، بل أن يكون ذلك دافعًا أقوى لمتابعة هذه المسيرة”.

وشدّد السيد فضل الله على أن “الوطن لا يُبنى إلا بالوحدة”، محذرًا من “خطورة الانقسام والخطابات المتشنجة التي تزيد من حالة الشرذمة والتوتر”. ولفت إلى أن “الكثير من المكونات اللبنانية اعتادت على ذهنية الانغلاق والانقسام، وعملت على تحويل الوطن إلى ساحة صراعات وتأجيج العصبيات”.

وقال السيد فضل الله إن “جوهر الأديان والرسالات السماوية هو القيم الأخلاقية والإيمانية والإنسانية”، داعيًا إلى “توحيد الجهود والطاقات والإمكانات التي تُسهم في ترسيخ المناخ الحواري والوحدوي، وإلى رفع الصوت عاليًا في وجه كلّ الأصوات الداعية إلى الفتنة والانقسام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام