نائب أوروبي: منتدى “بريكس – أوروبا” فرصة نادرة لتعزيز الحوار مع روسيا

اعتبر النائب الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرنان كارتايرزر، أن منتدى “بريكس – أوروبا” يمثل فرصة نادرة لتعزيز التواصل المباشر بين صناع القرار الأوروبي والروس، مشدداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في الظرف الراهن.

وأشار كارتايرزر، في تصريح لوكالة “نوفوستي” قبيل توجهه إلى مدينة سوتشي الروسية، إلى أن المنتدى المزمع عقده يومي 14 و15 نوفمبر الجاري يوفر منصة حيوية لإجراء حوارات مباشرة بين مسؤولين أوروبيين ونظرائهم الروس، واصفاً الحدث بـ”الفرصة القليلة المتاحة حاليا لتبادل وجهات النظر”.

وأكد النائب الأوروبي أن جدول أعماله في سوتشي يتضمن سلسلة لقاءات ثنائية مخطط لها مع مسؤولين روس، إضافة إلى ممثلين عن دول مجموعة بريكس، مشيراً إلى أن وفداً من النواب الأوروبيين سيرافقه دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل إضافية حول طبيعة اللقاءات وأطرافها.

ويأتي المنتدى في وقت تتزايد فيه الحاجة لتعزيز قنوات الحوار بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في ظل توترات إقليمية ودولية مستمرة، وسط محاولات لتجنب تصعيد النزاعات واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والسياسي.

