باسيل: من اعتدى على الجيش اللبناني لا يحق له أن يتحدث عن “حصرية السلاح”

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل “عندما يتحدثون عن سيادة الدولة وأن الجيش وحده من يحتكر السلاح، فهل يسألون ماذا يقدمون للجيش ليقوم بهذه المهمة، عندما لا يكون لديه بنزين كافٍ ليقوم بدورية، أو عناصر كافية أو عتاد؟”.

ولفت باسيل إلى “أنهم يطلبون من الجيش أن يقف متفرجًا على من يعتدي علينا”، وقال “بدلًا من أن يكون الحرص نفسه لحصر السلاح بالجيش، يجب أن يكون الحرص نفسه لتأمين السلاح له، إذ تتم المزايدة على الجيش بالكلام من دون تأمين المقومات اللازمة للعسكر، لأن الأموال هُرّبت إلى الخارج”.

وأضاف باسيل في كلمة له مساء الأربعاء خلال عشاء لـ”قدامى الجيش في كسروان” بحضور نواب وكوادر من “التيار” وضباط وعسكريين متقاعدين “ننتظر المساعدات من الدول لندفع راتب الجندي ليصل إلى خدمته فقط، ولذلك، من سرق مال الشعب اللبناني لا يحق له المزايدة بعملية حصرية السلاح بيد الجيش، ومن اعتدى على الجيش لا يحق له أن يتحدث عن حصرية السلاح، عندما لم يقبل الجيش وسلاحه، وعندما لم يقبل أن يسلّم سلاحه للجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام