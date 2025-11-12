الشيخ الرفاعي: كلام الشيخ نعيم قاسم وضع النقاط على الحروف وأسس لمعالم المرحلة المقبلة

أثنى الشيخ مؤمن مروان الرفاعي في بيان، على “كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الواضح، الذي وضع فيه النقاط على الحروف وأسس لمعالم المرحلة المقبلة على أطر شفافة وموضوعية”.

وأشار إلى أن “يوم الشهيد هو يوم استنهاض الهمم لمتابعة مشروع الشهداء والتأسيس للبنان كدولة حرة مستقلة تتمتع بالسيادة الحقيقية بجهود شعبها وجيشها ومقاومتها”، وقال: “إننا نثبت اليوم على خطى نصرالله مع الأمين القاسم حتى يمن الله علينا وينصرنا بالنصر أو الشهادة وما النصر، إلا من عند الله”.

وأوضح أنه “شارك أمس بدعوة من حزب الله، في مهرجان الوفاء المركزي في بيروت، الذي تحدث فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إحياء لذكرى يوم الشهيد وأقيم بعنوان: عندما نستشهد ننتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام