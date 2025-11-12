فيديوغراف | هذه أبرز خروقات الاحتلال لوقف اطلاق النار في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد القتل واستهداف المدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء (271) شهيدًا، إضافة إلى (622) جريحًا منذ سريان الاتفاق.

وسجّلت الجهات الحقوقية (35) حالة اعتقال خلال الأيام الماضية، إلى جانب عمليات نسف المنازل في مناطق الخط الأصفر، وتجاوز خط الانسحاب المؤقت بشكل متكرر.

وتشمل الخروقات أيضًا منع دخول مساعدات وكالة “الأونروا”، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع، بالإضافة إلى استمرار عدم تشغيل محطة توليد الكهرباء ومنع عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.

وأدى إغلاق معبر رفح إلى زيادة معاناة السكان، في وقت يحرض فيه قادة الاحتلال على استئناف العمليات العسكرية والعودة إلى الحرب، فضلاً عن ممارسة التلاعب في أسماء المعتقلين من أبناء غزة، بما يعقّد عمليات التوثيق والمساعدة الإنسانية.

المصدر: موقع المنار