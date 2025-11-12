حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان دعت الى مقاطعة حفلات كندجي جيراك

اعتبرت حملة “مقاطعة داعمي إسرائيل” في لبنان، في بيان ان ” بعض منظمي الحفلات لا يجدون حرجًا في استقبال فنانين مؤيدين للكيان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. إذ رغم كلّ الدعوات التي أطلقها ناشطون لإلغاء حفل المغني الفرنسي من أصول غجرية كندجي جيراك في 20 تشرين الثاني الحالي و21 و22 منه في كازينو لبنان، إلا أنها لم تلقَ آذانًا مصغية من المعنيين”.

واضاف البيان “المشكلة مع جيراك ليست محصورة في كونه زار الكيان الإسرائيلي عام 2022 رغم كلّ الدعوات التي وجهتها له حركة المقاطعة العالمية BDS وتعبيره عن فخره بالجذور اليهودية للشعب الغجري رغم بطلان ذلك تاريخيا، ولا بغنائه لحن النشيد الوطني الإسرائيلي في إحدى اغنياته باللغة الفرنسية، بل بخاصة في دعمه المادي والمعنوي للكيان الإسرائيلي ومستوطنيه، مقابل صمته عن المجازر المرتكبة في فلسطين المحتلة وفي لبنان”.

ودعت الحملة إلى “مقاطعة حفلات الفنان المذكور وإلى المشاركة في أيّ تحرّك يقام اعتراضًا على حفلاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام