روسيا تعلن اعتقال عميلين بتهمة التخطيط لاغتيال مطران القرم بتوجيه من استخبارات أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاربعاء، اعتقال عميلين تابعين للاستخبارات الأوكرانية، بتهمة التخطيط لاغتيال مطران القرم وسيمفيروبول تيخون شيفكونوف، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا وانتقاداته لما يصفه بـ”تعديات نظام كييف على الكنيسة الروسية”.

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أنه تم “تحديد هوية متورطين جديدين في محاولة اغتيال المطران تيخون، جرى توجيههما من قبل استخبارات كييف”، مشيرًا إلى أن الهدف من العملية “كان إفشال المفاوضات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية النزاع الأوكراني”.

وبحسب البيان، كان مخطط العملية يقوم على تنفيذ “عمل تخريبي إرهابي” من شأنه دفع موسكو إلى الانسحاب من مسار المفاوضات مع واشنطن.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن في 28 فبراير الماضي عن إحباط محاولة سابقة لاستهداف المطران تيخون في موسكو، قال إنها أيضًا كانت بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

