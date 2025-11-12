مودي: انفجار نيودلهي “مؤامرة” تستهدف الأمن الوطني

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الانفجار الذي وقع بسيارة في العاصمة نيودلهي وأودى بحياة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص يوم الاثنين، بأنه “مؤامرة” تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني.

ولم تكشف الشرطة بعد عن الأسباب الدقيقة للانفجار الذي وقع قرب القلعة الحمراء، النصب التذكاري التاريخي الذي يلقى منه رؤساء وزراء الهند خطاباتهم في يوم الاستقلال.

ويُعدّ هذا الحادث الأخطر منذ الهجوم الذي نفذه ثلاثة مسلحين في 22 نيسان/أبريل في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنيا من الهندوس.

وخلال كلمة له في زيارة رسمية إلى بوتان المجاورة، قال مودي: “أضمن للجميع أن الأجهزة المختصة ستكشف الحقيقة الكاملة لهذه المؤامرة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهات المتورطة أو الدوافع.

المصدر: وكالات