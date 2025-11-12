الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    كولومبيا توقف التعاون الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على ضربات الكاريبي

      أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين قوات الأمن الكولومبية ونظيرتها الأميركية، حتى توقف إدارة الرئيس دونالد ترامب ضرباتها ضد الزوارق المشتبه بها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

      وأشار بيترو في رسالة نشرها عبر منصة إكس إلى وجوب إيقاف كافة الاتصالات والاتفاقيات مع وكالات الأمن الأميركية فورًا، مؤكداً أن هذه الضربات تمثل “إعدامات خارج نطاق القانون”، وتستهدف المواطنين الأبرياء من فنزويلا والإكوادور وكولومبيا وترينيداد وتوباغو.

      وأكد الرئيس الكولومبي أن مكافحة المخدرات يجب أن تُنفذ وفق احترام حقوق الإنسان لشعوب الكاريبي، مشدداً على ضرورة أن تخضع عمليات الضرب والاعتراض لتحقيقات دولية دقيقة، بما يحفظ حياة المدنيين ويضمن سيادة الدول.

      ووفق بيانات إدارة ترامب، أسفرت الضربات الأميركية منذ أغسطس/آب الماضي عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصًا في المياه الدولية، فيما بدأت العمليات في جنوب البحر الكاريبي قبل أن تمتد مؤخراً إلى شرق المحيط الهادي، مستهدفة زوارق قبالة سواحل المكسيك.

      وطالب بيترو بفتح تحقيق رسمي مع الرئيس ترامب على خلفية ما وصفه بـ “جرائم حرب”، داعيًا إلى احترام الأعراف الدولية ووقف أي اعتداءات على السيادة الوطنية لدول المنطقة.

      ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة المخدرات، ما يعكس توتراً متصاعداً في العلاقات الثنائية بين كولومبيا والولايات المتحدة.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      “هيومن رايتس ووتش”: فنزويليون رحّلتهم واشنطن إلى السلفادور تعرّضوا للتعذيب

      “هيومن رايتس ووتش”: فنزويليون رحّلتهم واشنطن إلى السلفادور تعرّضوا للتعذيب

      مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لصالح إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

      مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لصالح إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

      بيونجيانج تهدد بـ”إجراءات هجومية” وتستنكر محادثات واشنطن-سول الأمنية

      بيونجيانج تهدد بـ”إجراءات هجومية” وتستنكر محادثات واشنطن-سول الأمنية