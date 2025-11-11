الأمن العام اللبناني: المباشرة بتسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، “المباشرة بتسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الإقامة والعمل”.

وقال البيان “يُطلب من الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالًا وعاملات أجانب بصورة غير شرعية التقدّم إلى الدوائر المعنية لدى وزارة العمل قبل تاريخ 13/03/2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية الأوضاع (نقل كفالة، تحويل صفة، تعديل فئة…)، والاستحصال على إجازة عمل، ومن ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية للاستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق مع طبيعة عملهم”.

وأضاف البيان أن “المديرية العامة للأمن العام تذكر أنها بعد انتهاء فترة التسويات المنوّه عنها أعلاه، ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بحملة على كافة الأراضي اللبنانية لقمع المخالفات على صعيد العمالة الأجنبية، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحق أصحاب العمل والعمال على السواء”.

وتابع البيان “للإستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت أو التواصل مع Call Center على الرقم 1717”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام