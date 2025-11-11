الثلاثاء   
    الخارجية الإيرانية: طهران لن تقدّم أي تنازل بشأن أمنها القومي

      أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أنّ إيران، في ظل الإجراءات الأميركية ضدّها، ليست حالياً في موقع التفاوض، مؤكّداً أنّها لن تقدم أيّ تنازل أو تراجع في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بأمنها القومي.

      وأوضح المسؤول الإيراني، خلال مشاركته في الدورة الثانية عشرة من مؤتمر أبو ظبي الإستراتيجي، أنّ الإجراءات الأميركية أضرت بمسار المفاوضات، مشيراً إلى أنّ «واشنطن عبر ممارساتها العدوانية ضدّ إيران وما تبعها من خطوات، بذلت كل ما بوسعها لجعل أي مفاوضات غير ممكنة».

      وأضاف: «مع الأخذ في الحسبان الإجراءات الأميركية ضدّ إيران، فإنّ إيران ليست حالياً في نقطة التفاوض»، مشدّداً على أنّ «أيّ مفاوضات مستقبلية ستكون حصراً في إطار توجيهات القائد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، وبعد تخلّي الولايات المتحدة عن أوهامها».

      كما أكّد خطيب زاده أنّ «إيران في القضايا المرتبطة بأمنها القومي وخطوطها الحمراء لن تقبل أي توافق أو تراجع».

      وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، أنّ إيران عقيدتها دفاعية و«لن تقوم بحرب استباقية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه إذا حدث أيّ عدوان جديد فإنّ قواته ستوجه «ضربات أشد وأكبر للعدو».

