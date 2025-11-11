الثلاثاء   
    دولي

    مذكرة توقيف بحق وزير النفط النيجيري السابق بتهم فساد

      أعلنت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا، اليوم، عن صدور مذكرة توقيف بحق وزير النفط السابق تيميبري سيلفا، على خلفية اتهامات تتعلق بالتآمر والاستيلاء غير المشروع على نحو 14.8 مليون دولار.

      وقالت الهيئة، في بيان، إن الأموال موضوع القضية تعود إلى استثمار نفذته هيئة تطوير ومراقبة المحتوى المحلي في شركة “أتلانتك إنترناشونال ريفاينري آند بتروكيميكال” ضمن مشروع لإنشاء مصفاة.

      وأضافت الهيئة أنها حصلت على أمر قضائي من المحكمة الاتحادية العليا في لاغوس بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، يخولها توقيف سيلفا وإحالته للتحقيق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات بشأن مكان وجوده لدى مكاتبها أو أقرب مركز شرطة.


      شغل سيلفا منصب وزير النفط بين عامي 2019 و2023 في حكومة الرئيس السابق محمد بخاري، كما تولى سابقًا منصب حاكم ولاية بايلسا.

      ولم يتسن الحصول على تعليق من الوزير حتى الآن، فيما أشار نص الحكم القضائي إلى أن القاضي دي آي ديبيولو أمر أجهزة الأمن بالمساعدة في إحضاره أمام الهيئة من أجل “الإجابة عن التهم الجنائية المنسوبة إليه”.

      المصدر: وكالات

      البنتاغون يضع خطط طوارئ بشأن نيجيريا عقب تهديدات ترامب

      ترامب: قد تكون هناك قوات أميركية على الأرض في نيجيريا أو ضربات جوية

      نيجيريا ترحب بالدعم الأميركي مع التأكيد على سيادتها

