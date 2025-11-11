تصعيد عدواني “إسرائيلي” متواصل على لبنان… غارات وتفجيرات وحرائق

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني 2024، مستهدفة مناطق الجنوب والبقاع، ما أدى إلى سقوط شهيد واندلاع حرائق واسعة في الغابات والمناطق الزراعية.

فجر اليوم، نفذ جيش الاحتلال تفجيرين كبيرين في منطقة “الخانوق” في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وأفاد مراسل المنار أن محلقة معادية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة جنوب لبنان

وعلى صعيد الحرائق، انحسرت اليوم معظم الحرائق التي اندلعت أمس في مناطق الجرمق والعيشية في جزين نتيجة الغارات المعادية، فيما استمرت الحرائق في الريحان وعرمتى نتيجة صعوبة الوصول إليها وإخمادها، ما استدعى جهود فرق الدفاع المدني للسيطرة عليها واحتواء انتشارها.

واستشهد مواطن لبناني أمس إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي على سيارته في أوتوستراد البيسارية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين كبيرين استهدفا مباني في الحي الشرقي من بلدة حولا جنوب لبنان. وأسفر الاعتداء عن دمار واسع في المنطقة المستهدفة.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وسط صمتٍ دوليٍّ مريب حيال الجرائم المتكررة التي تطال المدنيين والبنى التحتية.

المصدر: موقع المنار