الوزيران مرقص وحيدر يطلقان دليل “حقوقك في العمل” ويبحثان خفض اشتراكات الضمان للإعلاميين

يعقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص مؤتمراً صحافياً عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء في مقرّ وزارة العمل، يقدّم خلاله الوزير مرقص إلى الوزير حيدر دليلاً جديداً بعنوان “إعلام المواطن بحقوقه في العمل”.

ويأتي هذا الدليل ضمن سلسلة أطلقها الوزير مرقص سابقاً تحت عنوان “دليل إعلام المواطن بحقوقه” في مجالات البلدية والصناعة والتجارة والصحة، وقد وُضعت جميعها مجاناً بتصرّف الوزارات والإدارات المختصّة.

ويتضمّن الدليل الجديد نسخة خطيّة وأخرى إلكترونية، ويشمل مجموعة شاملة ومبسّطة من الأسئلة والأجوبة إلى جانب نماذج تطبيقية لإنذارات ودعاوى وطلبات يمكن للعاملين الاستفادة منها.

كما يتناول المؤتمر سبل تمكين الإعلاميين والمصوّرين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الإفادة من تقديمات الضمان باشتراكات مخفَّضة، بناءً على طلب مشترك سيُقدَّم إلى إدارة الصندوق بعد المؤتمر مباشرة، يعقبه زيارة ميدانية لوزير العمل إلى مقرّ الضمان الاجتماعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام