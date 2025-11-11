نيبينزيا: أوكرانيا أداة بيد الغرب الذي فشل في هزيمة روسيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الدول الغربية باتت تدرك عجزها عن هزيمة روسيا عبر استخدام أوكرانيا، معتبراً أن كييف تحولت إلى أداة في يد الغرب لتحقيق أهدافه.

وقال نيبينزيا في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “النزاع القائم ليس مع أوكرانيا بقدر ما هو مع الغرب نفسه، الذي حاول من خلال أوكرانيا إلحاق الهزيمة بروسيا”، مضيفاً أن “الخطاب الغربي أصبح أكثر حذراً بعدما تبيّن استحالة تحقيق هذا الهدف”.

وفي السياق نفسه، جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأكيد موسكو تفضيلها تسوية النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، مشدداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار الواقع الميداني ومطالب روسيا الأمنية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المعارك على جبهات عدة داخل الأراضي الأوكرانية، وسط تعثر المساعي الغربية لتقديم دعم نوعي جديد لكييف.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اعتبر في وقت سابق أن انتصار أوكرانيا في الحرب “أمر غير مرجح”، مشيراً إلى أن “روسيا ستحصل على شيء ما في نهاية المطاف”، في إشارة إلى احتمال فقدان كييف أجزاء من أراضيها ضمن أي تسوية محتملة.

المصدر: روسيا اليوم