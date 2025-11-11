نهر كونر.. مشروع أفغاني جديد يثير توتراً مائياً مع باكستان

أعلنت وزارة الطاقة والمياه الأفغانية أن زعيم حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زاده وجّه بالبدء في بناء سدود على نهر كونر، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في باكستان التي تعتمد على تدفقات هذا النهر عبر نهر كابل وصولاً إلى حوض السند.

يمتد نهر كونر لنحو 480 كيلومتراً، وينبع من منطقة شيترال في باكستان قبل أن يعبر الأراضي الأفغانية ويعود ليرفد نهر كابل. ويُعدّ من المصادر الحيوية للري وتوليد الكهرباء في شمال غرب باكستان.

الجانب الأفغاني يعتبر المشروع خطوة تنموية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات من الدول المجاورة، فيما تؤكد كابل أن استخدام الموارد المائية حق سيادي، وأن السدود المزمع بناؤها لن تُحوّل مجرى المياه عن مساره الطبيعي.

في المقابل، حذّرت إسلام آباد من تداعيات محتملة على أمنها المائي والغذائي في حال تراجع تدفق المياه نحو أراضيها، مشيرة إلى غياب اتفاق رسمي لتقاسم المياه بين البلدين، بخلاف معاهدة نهر السند الموقعة بين باكستان والهند.

من جانبها، أبدت الهند استعداداً لتقديم الدعم الفني لأفغانستان في إدارة مواردها المائية، في خطوة قرأتها بعض الأوساط الباكستانية باعتبارها امتداداً للتنافس الإقليمي في جنوب آسيا.

ويرى مراقبون أن مشروع سد نهر كونر يعكس تداخلاً بين الاعتبارات التنموية والسيادية، في وقتٍ يتطلب تعاوناً مائياً إقليمياً لتفادي تحوّل الخلاف إلى أزمة عابرة للحدود.

