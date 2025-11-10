إعترافات اسرائيلية: إيران وجهت ضربات نوعية للكيان خلال عمليات الوعد الصادق .

إسلامية الإيرانية سلسلة ضربات دقيقة ألحقت أضرارًا فادحة بالمنشآت الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، بما في ذلك قواعد ومراكز قيادة تابعة لجيش الاحتلال.

منصّات إعلامية إسرائيلية أكدت أنّ العدو، استشعارًا منه لحجم التهديد، هرّب معظم أسطوله من الطائرات المقاتلة إلى دولٍ أجنبية قبيل الهجمات، في محاولة لتفادي الخسائر المباشرة في سلاح الجوّ، وهو ما يعكس إدراكه المسبق لجدّية الردّ الإيراني.

ورغم محاولات المتحدث باسم جيش الاحتلال التهوين من حجم الخسائر عبر بياناتٍ وصورٍ انتقائية تحدّثت عن “أضرارٍ طفيفة”، إلا أنّ المعطيات الميدانية، وفق ما أوردته المنصّات الإسرائيلية نفسها، تشير إلى أنّ عدداً من القواعد العسكرية قد تضرّر بشكلٍ بالغ، وأنّ قدرات العدو الدفاعية تلقّت ضربة موجعة.

ويُعتبر تدمير منظومة “تل شميم” أحد أبرز إنجازات تلك العمليات، بعدما اختفت المنظومة كليّاً عن الوجود، ومعها المليارات التي استثمرها العدو في مشروعٍ كان يُروَّج له بوصفه إحدى ركائز تفوّقه العسكري.

المصدر: موقع المنار