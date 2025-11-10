الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:11
    لبنان

    وزير الدفاع اللبناني استقبل نظيره المجري ووقّعا اتفاقية تعاون

      استقبل وزير الدفاع الوطني في الحكومة اللبنانية ميشال منسى، الاثنين، نظيره المجري كريستوف سالاي – بوبروفنيتسكي على رأس وفد، بحضور سفير المجر في لبنان فيرينتس تشيلاج.

      وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع في البلدين.

      وبالمناسبة، أكد منسى “عمق الصداقة التاريخية التي تجمع لبنان والمجر، القائمة على قيم الحرية والإنسانية والدفاع عن الأوطان”، وأعرب عن “شكر لبنان العميق للدعم الذي تقدّمه المجر للجيش اللبناني”.

      من جهته، نقل الوزير المجري تحيات حكومة وشعب المجر، وأكد “التزام بلاده الوقوف إلى جانب لبنان”، وأعرب عن “سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون العسكري التي تعزز أواصر التعاون بين البلدين”، مشيراً إلى “عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية المميزة التي تجمع لبنان والمجر”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

