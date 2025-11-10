المفتي عبد الله زار مفتي بعلبك.. وتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال التطبيع

استقبل مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في دار الفتوى في بعلبك، الاثنين، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، وقاضي بعلبك الشرعي الشيخ عباس شريف، مع وفد علمائي، بحضور فعاليات دينية واجتماعية، وجرى خلال اللقاء البحث في قضايا عامة إسلامية ووطنية.

وشدد المجتمعون على “أهمية تفعيل دور المؤسسات والتأكيد على عوامل الوحدة ورفض كل ما يفرّق، على اعتبار أن الرد الأمضى على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة هو بالوحدة الداخلية، وبتماسك المؤسسات والالتفاف حولها، والارتقاء بالخطاب السياسي، ونشر أجواء الوحدة والتفاؤل، وحث الإعلام على لعب الدور الإيجابي بهذا الشأن”، وأكدوا أن “الكلمة مسؤولية والموقف مسؤولية، وربنا سبحانه وتعالى قال: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ”.

وأشار المجتمعون إلى أن “المطلوب العودة إلى المؤسسات وتطبيق اتفاق الطائف كاملاً، وتمتين الوحدة الداخلية، والمحافظة على الثوابت كقاعدة وطنية ينبغي الحفاظ عليها والانطلاق منها”، وشددوا على “مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، وعلى ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع، والتأكيد على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية”.

وعبّر المجتمعون عن “تقديرهم للتعاون القائم بين المرجعيات الدينية والوطنية في سبيل تعزيز الخطاب المعتدل، وترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية، لما فيه خير الوطن والمجتمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام