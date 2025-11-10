مندوب روسيا في فيينا: الموقف الأمريكي بشأن الاختبارات النووية “لا يزال غير واضح”

صرح المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن الموقف الأمريكي من احتمال استئناف التجارب النووية لا يزال غامضا، فواشنطن لم توضح معناه بدقة بعد.

جاء ذلك خلال كلمة أوليانوف في الدورة الخامسة والستين للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث أكد أن “روسيا ملتزمة تماما بأهداف ومهام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكذلك بالجهود الرامية إلى دخولها حيز التنفيذ”.

وقال الدبلوماسي الروسي: “لذلك من الطبيعي أن ننظر بجدية وقلق إلى منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أكتوبر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، والآراء المتباينة التي أعقبت ذلك من جانب الممثلين الأمريكيين الرسميين بشأن البدء الفوري في الاستعدادات لإجراء بعض الاختبارات النووية”.

وشدد أوليانوف على أن “مناقشة هذه المسألة مهمة للغاية لأنها تتعلق مباشرة بولاية المنظمة”، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي “لم يقدم حتى اليوم أي توضيحات حول ما يعنيه بالضبط”.

وردا على الاتهامات السابقة، قال المندوب الروسي: “الادعاءات التي سمعناها سابقًا بأن روسيا تجري اختبارات نووية هي اتهامات كاذبة وغير مقبولة على الإطلاق ولا تدعمها أي أدلة”.

وحذر أوليانوف من أن “استئناف الاختبارات النووية قادر على إلحاق ضرر جسيم بنظام عدم انتشار الأسلحة النووية والأمن الدولي”، معتبرا أن “مثل هذا الخطاب التصعيدي غير مقبول”.

يأتي هذا في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عن إصداره أمراً بإجراء اختبارات على الأسلحة النووية “على قدم المساواة” مع الدول الأخرى التي لديها برامج زعم أنها ذات صلة بهذا الأمر.

المصدر: وكالات