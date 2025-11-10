حاكم دارفور: البرهان أمر بتقدم القوات نحو الغرب

أعلن حاكم “إقليم دارفور” ورئيس حركة تحرير السودان مِنّي أركو مِنّاوي إن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمر بالتقدم نحو الغرب حيث يقع إقليم دارفور. وتعهد مناوي، في خطاب أمام قوات سلاح المدرعات في الخرطوم، بالتحرك غرباً لتحرير كل السودان وصولا لأقصى نقطة في أم دافوق، حسب تعبيره.

وعلى صعيد متصل، أضاف مناوي أنه لا أحد يستطيع طمس آثار الجرائم التي ارتكبها قادة قوات الدعم السريع. ووصف اعتقال هذه القوات أحد قادتها الميدانيين وهو الفاتح إدريس الشهير بـ”أبو لولو”، واتهامه بارتكاب جرائم بحق المدنيين في الفاشر، بأنه مسرحية سياسية لن تغير من الحقائق، بحسب وصفه.

وفي السياق ذاته، تعهد عبد العزيز عُشَر مستشار رئيس حركة العدل والمساواة بأن القوات المشتركة المكونة من الحركات المسلحة في دارفور مستمرة في القتال مع الجيش السوداني في خندق واحد، وجاء ذلك في كلمة أثناء تخريج قوات بسلاح المدرعات.

وعلى الصعيد الإنساني، أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” أن النازحين من الفاشر يصلون إلى منطقة “طويلة” وهم في حالة مأساوية.

وإنسانيا، قالت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود بالسودان ألين سيرين إن النازحين من مدينة الفاشر يصلون إلى منطقة طويلة في حالة مأساوية ويعانون من أوضاع بالغة السوء.

وشددت ،خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، على أن فرق المنظمة لا تستطيع الوصول إلى مدينة الفاشر لتقييم الوضع هناك.

ومنذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، بدأ آلاف الأشخاص بالتوافد إلى منطقة طويلة في شمال دارفور (على بعد 60 كيلومترا من الفاشر)، كما أردفت سيرين.

وأفادت بأن أكثر من 5 آلاف نازح وصلوا إلى طويلة خلال أسبوع واحد فقط، مشيرة إلى أن جميع الأطفال الذين وصلوا يعانون من سوء التغذية، وأكثر من 50% منهم في حالة حرجة.

وحذرت سيرين من أن أزمة تمويل خطيرة تضرب عمليات الإغاثة العالمية، موضحة أن نداء الأمم المتحدة لجمع المساعدات للسودان لم يُمَوَّل سوى بنسبة 25% فقط، مما يجعل تلبية الاحتياجات الإنسانية شبه مستحيلة.

ودعت سيرين جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.

وختمت بالتشديد على أن السودانيين يتعرضون منذ اندلاع القتال لموجات نزوح متكررة ولعنف مروّع فاقم معاناتهم الإنسانية.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

وفي أبريل/نيسان 2023 اندلعت حرب السودان بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، مما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

