10 قتلى في هجوم بطائرة مسيّرة على سوق بولاية شمال دارفور

أفادت مصادر طبية سودانية بمقتل 10 أشخاص إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة استهدفت سوق المالحة في ولاية شمال دارفور، يوم السبت. يأتي ذلك في ظل استمرار النزاع المسلح الذي يشهده السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتشريد نحو 13 مليون شخص، مع انتشار المجاعة بشكل واسع.

وفي تطورات ميدانية متصلة، نفذ الجيش السوداني ضربات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في بلدة برنو شمال غربي مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، ما ألحقت خسائر كبيرة في صفوفها بعد إعلانها السيطرة على البلدة. وتشهد ولاية جنوب كردفان منذ أيام معارك متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، المتحالفة مع قوات الحركة الشعبية – جناح الشمال، حيث تحاصر هذه القوات مدينتي كادوقلي والدلنج، من أكبر مدن الولاية.

وفي الجانب الإنساني، حذّر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، محمد رفعت، من نزوح ما بين 90 ألفاً و100 ألف شخص من كادوقلي في حال استمرار القتال، إضافة إلى تأثير القتال على نحو نصف مليون شخص في مدينة الأُبيّض بولاية شمال كردفان. وأوضح رفعت أنّ النازحين يفرّون من مناطق محيطة ببابنوسة وكادوقلي والأُبيّض، فيما لا يزال عدد كبير من المدنيين عالقين في المناطق المجاورة، مشدّداً على أن نقص التمويل الدولي حدّ من القدرة على تقديم مساعدات إنسانية بشكل كافٍ، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

المصدر: رويترز