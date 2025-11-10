كركي: هناك المزيد من التقديمات خدمة للمواطن

إستقبل المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه صباح اليوم رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة فؤاد خوري يرافقه نجيب الغصين، وتمّ البحث في أوضاع الضمان الإجتماعي ولاسيّما بعد عودة التقديمات الصحيّة والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية منذ نهاية العام 2019.

ونوه خوري ب”الجهود والانجازات التي يقوم المدير العام في شتى المجالات التي تهم المواطن في ظل الظروف الإقتصادية والإجتماعية السيّئة للغاية، وبخاصّة الخطوة الكبيرة التي أعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي والمتمثّلة بتغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة كافة بنسبة 90% “.

من جهته أعلن كركي أن “هناك المزيد من التقديمات التي سيعمل على وضعها في المستقبل القريب خدمة للوطن وللمواطن”، ونوه ب” الجهود التي تقوم بها الجمعية في الخدمة العامة خصوصا في وقوفها الدائم الى جانب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.