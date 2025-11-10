الصومال: مقتل 3 من كبار قادة حركة “الشباب” في مقاطعتي باكول وباي

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، مساء الأحد، أن القوات المسلحة نفذت عمليات عسكرية دقيقة في مقاطعتي باكول وباي، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة حركة “الشباب” الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن من بين القتلى محمد عبدي محمد نور المعروف باسم “غوفو”، المسؤول عن العديد من الهجمات ضد المدنيين، والذي قتل في قرية أبال الاستراتيجية، جنوب هودور عاصمة مقاطعة باكول.

كما أسفرت العمليات عن مقتل اثنين آخرين من عناصر الحركة، هما يحيى المعروف باسم “أبو خالد”، منظم رئيسي للهجمات، وشريف أمير، الذي توفي لاحقاً متأثراً بجراحه بعد إصابته خلال الاشتباك.

وأشار بيان الجيش إلى أنه تم ضبط أسلحة ووثائق تتضمن مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستستمر ولن يُسمح لأي عنصر من عناصر حركة الشباب باللجوء إلى ملاذ آمن.

وتأتي هذه العمليات بعد إعلان الجيش الصومالي، قبل أيام، تنفيذ 220 غارة ضد حركة الشباب، أسفرت عن مقتل 868 عنصراً منذ فبراير 2025.

ويواصل الجيش وقوات الأمن الصومالية، بدعم من شركاء دوليين، تكثيف العمليات في المقاطعات الجنوبية والوسطى، إضافة إلى منطقة باري الشمالية الشرقية، في إطار جهودها لتأمين الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

