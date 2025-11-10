عراقي زاده: جيوش دول «شنغهاي» يجب أن تتعاون في مجالات البحث الطبي والعلاج الميداني

أكد العميد حسن عراقي زاده، رئيس إدارة الصحة والعلاج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن جيوش الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تُقيم تعاونًا فعّالًا في مختلف القضايا البحثية والطبية، بما في ذلك عقد المؤتمرات العلمية المشتركة، وإجراء الأبحاث والدراسات المشتركة، وإقامة ورش عمل قصيرة حول طبّ الميدان، وإرسال الجرحى العسكريين للعلاج في مستشفيات الدول الأعضاء.

وقال العميد عراقي زاده في كلمته خلال مؤتمر طبّ الميدان للقوات المسلحة الأعضاء في معاهدة شنغهاي، الذي عُقد صباح الاثنين، إن المؤتمر يشكّل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمكتسبات والآليات الحديثة بين جيوش الدول المشاركة.

وأضاف أن تعزيز الصحة العسكرية يتطلب تنسيقًا بين السياسات والاستراتيجيات التشغيلية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاهتمام الجاد بهذا الجانب يعكس مستوى الحوكمة في كل دولة.

وأوضح أن القطاع العسكري يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على صحة العسكريين والمدنيين في ظروف الحرب، وأن تدريب الكوادر المتخصصة وتأهيلها، خصوصًا في البيئات القتالية، أصبح ذا أهمية مضاعفة، داعيًا إلى تنفيذ تدريبات ميدانية تحاكي الواقع لتعزيز الجاهزية الطبية.

كما أشار إلى أن تجربة جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة إلى الاستعداد لمواجهة الأمراض المستجدة، مؤكدًا أن التعاون بين جيوش منظمة شنغهاي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في هذا المجال من خلال البحوث المشتركة وتبادل الخبرات الطبية والعلمية.

المصدر: وكالات