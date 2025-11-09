المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية العراقية: التصويت الخاص يسير بانسيابية ونسبة المشاركة بلغت 82%

أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية العراقية، عمر أحمد، أن المفوضية التزمت الحياد التام ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أحمد في مقر المفوضية، حيث استعرض فيه سير العملية الانتخابية الخاصة بالعسكريين والنازحين، مشيراً إلى أن عدد الناخبين في التصويت الخاص بلغ مليوناً ومئة ألف ناخب، ما يعكس نسبة مشاركة مرتفعة وصلت إلى 82% من مجموع من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذا اليوم الانتخابي الخاص.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين أن العملية الانتخابية سارت بانضباط ودقة عالية، مشيداً بالتنظيم والإجراءات التقنية المتبعة في مراكز الاقتراع. وأضاف أن المفوضية لم تسجّل أي أعطال أو خروقات في أجهزة التصويت الإلكتروني خلال يوم الاقتراع الخاص في عموم محافظات البلاد، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الفنية والإدارية في المفوضية واستعدادها الكامل ليوم التصويت العام.

واختتم أحمد تصريحه بالتأكيد على أن المفوضية ستواصل أداء مهامها بروح النزاهة والشفافية، بما يضمن صون إرادة الناخب العراقي وتعزيز الثقة بالعملية الديمقراطية في البلاد.

