لبنان

“لقاء الأحزاب والقوى الوطنية” في الشمال زار السفارة الإيرانية متضامنا



زار وفد “هيئة لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية” في الشمال، مقرّ السفارة الإيرانية، “تضامناً مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان”.

وعبر الوفد للقائم بأعمال السفارة توفيق صمدي عن “الاعتزاز بما حقّقته وتحقّقه إيران اليوم من إنجازات كبرى في الصراع المستمر مع الصهاينة، والتي حتماً ستؤدي إلى نتائج منطقية عنوانها الانتصار على المشروع الصهيو-أميركي، مؤكدين أن الجمهورية اليوم تضرب بيد المستضعفين، تقصف تل أبيب بلهيب قلوب أطفال لبنان وفلسطين، وتدمّر مرافق اقتصادية وعسكرية استراتيجية للكيان الزائل بأنفاس الغزيّين، بآهات نساء وشيوخ معذبين مضطهدين”.

ونوه “بعظيم تضحيات الشعب الإيراني البطل”، مباركاً “ارتقاء قادة شهداء على مذبح الحرية والتحرّر، وليس غريباً على ثورة 1979 المظفّرة بقيادة الراحل السيد الإمام الخميني، قدّس الله سره، أن تبذل الغالي والنفيس في محراب المقاومة في ظلّ من حمل الراية بأمانة السيد المرجع علي الخامنئي حماه الله ورعاه، وسيكتب التاريخ بمداد من أمجاد كيف استجاب القدر لإرادة شعوبنا الساعية لنيل حقوقها بدحر المستعمرين عن أرضها وتطهير مقدساتها، في ميدان النزال مع الاستكبار العالمي بقيادة البيت الأبيض وربيبته إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام