الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الشرع في الولايات المتحدة ويلتقي ترامب

      وصل رئيس الادارة السورية المؤقتة احمد الشرع إلى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم غدٍ الإثنين في البيت الأبيض.
      وتزامنا مع وصوله الى واشنطن نشر وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني مقطع فيديو يظهر الشرع خلال لعبِهِ كرة السلة في دمشق بحضور قائد المنطقة الاميركية المركزية براد كوبر و جنرالاً اميركياً اخر. وعلَّق الرئيس الاميركي على زيارة الشرع إلى واشنطن قائلاً إنَّ الاخير يقوم بعملٍ جيد للغاية في منطقة صعبة، و انه انسجم معه بشكل جيد جداً.
      وفي تصريح له، رجَّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن يوقع الشرع خلال زيارته واشنطن اتفاقية للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الادارة الاميركية ضد تنظيم داعش.
      هذا واشار الاعلام العبري الى ان لقاء ترامب الشرع يتخلله بحث في اللقاءات المخصصة للبحث باتفاقيات امنية اجراها الجانب السوري مؤخرا مع الجانب الاسرائيلي.

      المصدر: قناة المنار

      مواضيع ذات صلة

      بريطانيا ترفع العقوبات عن الشرع وخطاب قبيل زيارة مرتقبة إلى واشنطن

      بريطانيا ترفع العقوبات عن الشرع وخطاب قبيل زيارة مرتقبة إلى واشنطن

      قبل اللقاء في البيت الأبيض.. واشنطن تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع

      قبل اللقاء في البيت الأبيض.. واشنطن تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع

      الشرع في الرياض

      الشرع في الرياض