الشرع في الولايات المتحدة ويلتقي ترامب

وصل رئيس الادارة السورية المؤقتة احمد الشرع إلى العاصمة الاميركية واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم غدٍ الإثنين في البيت الأبيض.

وتزامنا مع وصوله الى واشنطن نشر وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني مقطع فيديو يظهر الشرع خلال لعبِهِ كرة السلة في دمشق بحضور قائد المنطقة الاميركية المركزية براد كوبر و جنرالاً اميركياً اخر. وعلَّق الرئيس الاميركي على زيارة الشرع إلى واشنطن قائلاً إنَّ الاخير يقوم بعملٍ جيد للغاية في منطقة صعبة، و انه انسجم معه بشكل جيد جداً.

وفي تصريح له، رجَّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن يوقع الشرع خلال زيارته واشنطن اتفاقية للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الادارة الاميركية ضد تنظيم داعش.

هذا واشار الاعلام العبري الى ان لقاء ترامب الشرع يتخلله بحث في اللقاءات المخصصة للبحث باتفاقيات امنية اجراها الجانب السوري مؤخرا مع الجانب الاسرائيلي.

المصدر: قناة المنار