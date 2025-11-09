فقدان قرابة 290 مهاجرًا في غرق قارب قرب الحدود الماليزية التايلندية والبحث مستمر عن المفقودين

أعلنت الهيئة البحرية الماليزية أن نحو 290 شخصًا يُعدون في عداد المفقودين اليوم الأحد، إثر غرق قارب كان يقل ما يقارب 300 شخص بالقرب من الحدود الماليزية التايلندية، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على عشرة ناجين وانتشال جثة واحدة حتى الآن.

وأوضح الأميرال روملي مصطفى، مدير الهيئة البحرية في ولايتي كيدا وبرليس شمال ماليزيا، أنه من المحتمل وجود مزيد من الضحايا في عرض البحر رغم مرور نحو ثلاثة أيام على غرق القارب الذي أبحر من مدينة بوتيداونغ في غرب ميانمار.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن قائد شرطة كيدا، عدلي أبو شاه، قوله إن المهاجرين المتجهين إلى ماليزيا كانوا قد استقلوا سفينة كبيرة أولاً، ثم صدرت لهم تعليمات مع اقترابهم من الحدود بالانتقال إلى ثلاثة قوارب أصغر، يحمل كل واحد منها نحو مئة شخص، في محاولة لتفادي رصد السلطات.

وأضاف أبو شاه أن من بين الناجين الستة الذين تم إنقاذهم في المياه قبالة سواحل لانكاوي ثلاثة أشخاص من ميانمار، واثنين من الروهينغا، وشخصًا من بنغلادش، فيما تعود الجثة الوحيدة المنتشلة حتى اللحظة لامرأة من الروهينغا.

ويفر أفراد أقلية الروهينغا المسلمة بشكل متكرر من ميانمار، التي تقطنها غالبية بوذية، بسبب اعتبارهم “دخلاء أجانب” من جنوب آسيا، وحرمانهم من الجنسية وتعرضهم المستمر لأشكال متعددة من سوء المعاملة والاضطهاد.

وأكد قائد الشرطة أن مصير القاربين الآخرين لا يزال مجهولًا حتى الآن، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة على أمل العثور على ناجين أو انتشال مزيد من الضحايا.

