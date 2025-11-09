النائب رامي بو حمدان: الكتاب المفتوح الذي أطلقه حزب الله هو كتاب العزّة والقوة

رفض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي بو حمدان أي حديث عن مفاوضات جديدة أو وساطات أميركية أو غير أميركية، مؤكداً أنّ المقاومة لا تفاوض على الدماء والآلام، وقال: لقد التزمنا بالاتفاق بالكامل، بينما العدو لم يلتزم به أبداً، وما يجري اليوم من خروقات إسرائيلية تخطّى السبعة آلاف خرق بحسب تقارير اليونيفيل، فيما الدولة لا تزال غائبة عن الإحساس بأن قرار السلم والحرب يُنتزع من يدها.

وخلال احتفال تكريمي في بلدة أنصارية تكريماً لشهدائها الأبرار في أجواء يوم الشهيد، انتقد بو حمدان الهيمنة الأميركية على القرار اللبناني قائلاً إنّ السفارة الأميركية في عوكر تحوّلت إلى غرفة عمليات تتحكم بالقرارات السيادية، وإنّ الضغوط والإملاءات الخارجية طالت معظم مؤسسات الدولة ، ودعا المسؤولين إلى التحرر من هذه التبعية قبل الحديث عن وساطات أو حلول، مؤكداً أنّ من يحتل القرار في لبنان هو نفسه الذي يسلّح العدو الإسرائيلي.

وأكد النائب بو حمدان على أنّ الكتاب المفتوح الذي أطلقه حزب الله مؤخراً هو كتاب العزّة والقوة، يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، ويؤكد أنّ لبنان لا يمكن أن يُحكم بمنطق الضعف والانهزام، موجهاً تحية إلى الشهداء والمجاهدين الذين حفظوا كرامة لبنان ووحدته، ومشدداً على أنّ المقاومة ستبقى ثابتة على نهجها .