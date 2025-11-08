السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الهندي: لا يوجد فصيل فلسطيني يملك الموافقة على نزع سلاح شعبنا

    قال نائب الامين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد الهندي انه “لا يمكن القبول بانشاء قوة دولية تكون بديلة للاحتلال في غزة، وغير مقبول ان يكون لاسرائيل حق الفيتو في تحديد الدول المشاركة بالقوة الدولية”.

    واضاف الهندي في حديث له مساء السبت ان “لجنة التكنوقراط لادارة غزة يجب ان تكون مرجعيتها فلسطينية وليست لمجلس السلام”، واكد ان “نتنياهو يماطل ويرفض المضي قدما الى المرحلة الثانية من الاتفاق بذرائع وهمية”.

    ولفت الهندي الى ان “اي خطة لنزع السلاح من غزة محكومة بالفشل”، وشدد على انه “لا يوجد فصيل فلسطيني يملك الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني”.

    المصدر: وكالة شهاب

    مواضيع ذات صلة

    الهندي: المقاومة لم تتلقَّ أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

    الهندي: المقاومة لم تتلقَّ أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة