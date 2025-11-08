الهندي: لا يوجد فصيل فلسطيني يملك الموافقة على نزع سلاح شعبنا

قال نائب الامين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد الهندي انه “لا يمكن القبول بانشاء قوة دولية تكون بديلة للاحتلال في غزة، وغير مقبول ان يكون لاسرائيل حق الفيتو في تحديد الدول المشاركة بالقوة الدولية”.

واضاف الهندي في حديث له مساء السبت ان “لجنة التكنوقراط لادارة غزة يجب ان تكون مرجعيتها فلسطينية وليست لمجلس السلام”، واكد ان “نتنياهو يماطل ويرفض المضي قدما الى المرحلة الثانية من الاتفاق بذرائع وهمية”.

ولفت الهندي الى ان “اي خطة لنزع السلاح من غزة محكومة بالفشل”، وشدد على انه “لا يوجد فصيل فلسطيني يملك الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالة شهاب