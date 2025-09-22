الهندي: المقاومة لم تتلقَّ أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، محمد الهندي، إن “المقاومة لم تتلقَّ أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”، وأضاف أن “الولايات المتحدة الأميركية والغرب لا يريدان وقف هذه الحرب قبل القضاء على كل من يقاوم إسرائيل في المنطقة، وليس في فلسطين فقط”.

وأشار الهندي، في حديث له مساء الاثنين، إلى أن “المفاوضات لم تكن جادة حاليًا ولا في الفترة الماضية، لأن إسرائيل والولايات المتحدة تنصلتا من المقترحات التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ثم قصفت وفد المفاوضات أثناء نقاش مقترح للرئيس دونالد ترامب”، وتابع: “بل إن ويتكوف نفسه تنصل من المقترحات التي قدمها وقبلتها المقاومة”.

وقال الهندي إن “حديث بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – الأخير عن قرب النصر الذي سيكون مقدمة للسلام، ليس جديدًا، لأنه يكرره منذ عامين، في حين أنه لم يحقق أي هدف من أهدافه طيلة عامين من الحرب، سوى تدمير غزة والسعي لتهجير أهلها”، حسب الهندي. وأشار إلى أن “نتنياهو يهاجم المنطقة كلها تقريبًا، ويقصف خمس عواصم عربية”، وتابع أن “ذلك كشف عن صورة إسرائيل المجرمة، حتى أصبح حلفاؤه الغربيون يصفون ما يقوم به في غزة بأنه جرائم حرب”.

ولفت الهندي إلى أن “الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية جاءت بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، لأن الحديث عن حل الدولتين مطروح منذ اتفاقية أوسلو (1994) والمبادرة العربية (2002)، لكنه لم يكن محل اهتمام أو احترام من أحد”، وأكد أن “هذه الاعترافات هي هزيمة دبلوماسية لإسرائيل”، ورأى أنها “ليست هدفًا في ذاتها، وأنها يجب أن تكون جزءًا من مسار تراكمي يوقف ما يقوم به الاحتلال من قتل وتدمير واستيطان”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام