قوى الامن: مداهمة شقة تستخدم لتخزين المخدرات وتوقيف عدد من المتورطين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت عن مداهمة شقة في محلة المعمورة بالضاحية الجنوبية لبيروت تستخدم لتخزين المخدرات وتوقيف متورطين فيها.

وقال البيان “في اطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج وتخزين المواد المخدرة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان / وحدة الشرطة القضائية حول وجود شقة في محلة المعمورة يشتبه في استخدامها لتخزين المخدرات”.

وتابع البيان “على الفور، قامت قوة من المكتب برصد الشقة ومراقبتها بدقة، وبنتيجة المتابعة، نفذت عملية المداهمة وأوقفت كلا من اللبنانيين: م. ع. (مواليد 1998)، م. م. (مواليد 1964)، م. ع. (مواليد 1996)، أ. ز. (مواليد 1982، لبناني)”، واضاف انه “خلال التفتيش، تم ضبط: مسدس حربي، كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل الغرفة التي كان بداخلها م. م.”، واوضح ان “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام