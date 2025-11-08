الداخلية السورية تعلن تفكيك خلايا لـ”داعش” واعتقال عناصر مطلوبة ضمن عملية أمنية واسعة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن وحداتها الأمنية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في عدة محافظات، ضمن جهود مكافحة الإرهاب المستمرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة حثيثة لتحركات العناصر المطلوبة على مدى الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإلقاء القبض على عدد من العناصر المطلوبة بالإضافة إلى ضبط مواد وأدلة تُثبت ارتباطهم بأنشطة إرهابية، حيث يجري في الوقت الراهن تحليل هذه الأدلة واستكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أن هذه التحركات تأتي “في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب، والتصدي للمخططات التي تستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين”.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون أمريكيون أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن ستشهد الإعلان عن انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

