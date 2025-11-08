الشيخ الخطيب: سنتحمّل الأثمان الكبيرة وسننتصر

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “الطائفية واحدة من العلل التي شخّصها الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والتي لم تبنِ وطنًا، بل كانت سببًا للخراب الدائم”. ولفت إلى أنَّ “دور الطوائف هو شدّ اللحمة، وأنّ تحقق كرامة الناس أياً كان دينهم”.

وقال الشيخ الخطيب في حديث له السبت من بلدة الخضر البقاعية إنَّ “الطائفية القائمة على العنصرية هي مطلب الصهيونية”، وأضاف: “لم يكن النظام اللبناني الطائفي لصالح المسيحية والإسلام، ومن هنا فإنّ غالبية اللبنانيين يتبنّون أفكار الإمام الصدر، ما عدا بعض الأصوات الفاجرة التي تُخَوِّف العنصر المسيحي في هذه المنطقة — هذه الأصوات التي تُخَوِّف المسيحيين من المقاومة”. وتابع: “لن نتراجع عن راية الإمام الصدر؛ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وسنَبقى على خطّ الإمام في طريق دولة المواطنة”.

وأكد الشيخ الخطيب: “لقد اضطررنا إلى المقاومة وحمل البندقية في ظلّ العدوان والاحتلال الإسرائيلي؛ لم تنطلق المقاومة من خلافات داخلية، إنما من الخطر الحقيقي الذي يهدد لبنان بكل مكوّناته”. وتابع: “نحن لا نحمل مشروعًا طائفيًا مستقلاً، لا في لبنان ولا في المنطقة؛ نحن أبناء مشروع بناء دولة وطنية حقيقية عادلة”. وأشار إلى أنَّ “وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو الإسرائيلي هي الهدف، ونحمل السلاح من أجل هذا الغرض”. وأضاف أنَّ “هذا السلاح لم يُستخدم في حرب داخلية، بل من أجل الدفاع عن لبنان، ولن نسمح لأحد أن يمزّق لبنان”. وشدّد على أنَّ “المقاومة إلى جانب الجيش في مواجهة العدو”.

وتوجّه الشيخ الخطيب إلى بعض الأصوات النشاز قائلاً: “مَعيب أن تُشحِذوا أسلحتكم على هذه البيئة التي دفعت سيلًا من الشهداء في سبيل الدفاع عن لبنان”. وأضاف: “لكنّنا لن ننجر إلى حرب داخلية يريدون جرّنا إليها. سنتحمّل الأثمان الكبيرة، وهي أغلى من كل شيء، وسوف ننتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام