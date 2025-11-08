ناصر الدين: الصحة تجمعنا.. والمرض لا يميّز بين المناطق والطوائف

أعلن وزير الصحة العامة في لبنان ركان ناصر الدين “بدء تطبيق قرار تأمين تغطية كلفة البروتاز لكسور الحوض والورك لدى المسنّين على نفقة وزارة الصحة العامة، ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وأوضح ناصر الدين، في حديثٍ له السبت خلال افتتاح قسم الطوارئ وغرف العمليات الحديثة في المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة أن “نسبة التغطية ستكون 65% في المستشفيات الخاصة و80% في المستشفيات الحكومية، وأعلن توسيع تغطية نفقات أعمال خاصة بالقلب”، مؤكّدًا أن “أولويّتنا هي حماية كبارنا والحفاظ على صحتهم وكرامتهم، وأن القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة القائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد ناصر الدين أن “العمل يتم خطوة بخطوة مع الشركاء في المستشفيات الحكومية والخاصة للوصول إلى نتائج ملموسة”، وشدّد على أن “المرض لا يميّز بين المناطق والطوائف، فالصحة تجمعنا دائمًا”، وأضاف أن “وزارة الصحة عادت إلى تسديد مستحقّاتها للمستشفيات بوتيرة أسرع”، مشيرًا إلى أن كل “مستشفى يقدّم أوراقه بشكلٍ رسمي وقانوني يمكنه قبض مستحقّاته خلال ستة أشهر كحدٍّ أقصى، فيما يتقاضى الأطباء مستحقّاتهم بعد شهرين”، ولفت إلى أن “جميع المستشفيات التي قدّمت ملفاتها كاملة حصلت على حقوقها من الدولة اللبنانية، مؤكّدًا أن هذا حقٌّ مكتسب”.

وفي سياقٍ متّصل، أعلن ناصر الدين “تعزيز طاقم وزارة الصحة بأطباء مراقبين، لافتًا إلى أنه خلال مباريات مجلس الخدمة المدنية سيتمّ تعيين 56 طبيبًا مراقبًا لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظلّ خسارة لبنان نحو 40% من أطبّائه و20% من ممرّضاته بسبب الهجرة خلال الأزمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام