    وصول أول قطار شحن من روسيا إلى ميناء “أبرين” الإيراني ويضم 62 حاوية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اليمن يكشف عن شبكة تجسس مرتبطة بالاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية

      الداخلية اليمنية: الخلايا التجسسية قامت بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية للدولة وقيادات الجيش والأمن ومقراتهم

      ‫الداخلية اليمنية: غرفة مخابرات العدو للخلايا التجسسية ‫سلمت أجهزة ووسائل تجسس متطورة لتنفيذ أعمال التجسس والرصد 

