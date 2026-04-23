    النائب عبدالرحمن البزري: ما جدوى المفاوضات في ظل استمرار الظروف العسكرية والأمنية في لبنان

      أشار النائب عبدالرحمن البزري، في حديث اذاعي، إلى أنه “كان يُفترض أن تُجرى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في ظل التزام حقيقي بوقف النار ووقف الأعمال العدائية”، سائلا: “ما جدوى هذه المفاوضات في ظل استمرار الظروف العسكرية والأمنية لاسيما أن هناك نقاشات لبنانية عدة بشأن طبيعتها والنتائج المرجوة منها”.

      وعن إمكان نجاح المفاوضات، رأى البزري أن “الوضع في لبنان، كما في المنطقة، معقّد لأنه مرتبط إلى حد كبير بما يحدث لاسيما بالمواجهة الأميركية – الإيرانية وحتى الآن هناك تضارب في هذا الموضوع”، مؤكدا أن “تعقيدات المنطقة ستنعكس على وضع الجبهة اللبنانية”.

      وأعرب البزري عن خشيته من أن “يؤدي استمرار التعقيدات في المنطقة، وتحديدًا في لبنان، إلى خلل داخلي”.

      اضاف: “أما عن قانون العفو العام الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة اليوم، فأعلن البزري أنه من النواب الذين وضعوا هذا الاقتراح وأحد أهدفه إنقاذ نظام السجون اللبنانية لأنه بدأ يئن وينهار تحت الضغط”.

      وعن قانون الإعلام الذي سيناقش أيضًا في اللجان، أكد البزري أنه” يعطي حرية أكبر للإعلاميين”، قائلاً: “اليوم هناك وسائل إعلامية لم نعهدها في القوانين السابقة، لذا هناك حاجة إلى حرية وتنظيم ومسؤولية في هذه القوانين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      الطاشناق يدين استشهاد الإعلامية امال خليل

      بلدية الطيري تدين استهداف الإعلاميين في البلدة وتؤكد أن هذه الجرائم لن تنال من العزيمة

      لجنة عميد الأسرى: استهداف الإعلاميين في الجنوب جريمة تستوجب وقف التفاوض والتحرك لحمايتهم